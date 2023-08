Champions, terzo turno preliminare: Marsiglia clamorosamente eliminato

Serata cruciale in Champions League con il ritorno del terzo turno preliminare. Eliminazione clamorosa del Marsiglia ai rigori contro il Pana. Il Galatasaray si qualifica senza troppi patemi, l'1-0 è di Mauro Icardi. Finisce la favola delle Far Oer, con il Molde che elimina il Klaksvik mentre il Braga rifila un facile poker al TSC. Gara d'andata tra Dinamo Zagabria e AEK Atene dopo gli scontri in cui è morto un tifoso. Tutti i risultati:

Terzo turno preliminare, i risultati (in grassetto le squadre qualificate ai playoff)

Aris - Rakow 0-1

M. Haifa - Slovan Bratislava 3-1

Molde - Klaksvik 2-0 (d.t.s.)

Sparta Praga - FC Copenhagen 5-7 (d.c.r)

Dinamo Zagabria - AEK 1-2 (gara d'andata)

Galatasaray - O. Ljubljana 1-0

O. Marsiglia - Panathinaikos 5-6 (d.c.r)

TSC - Braga 1-4

Servette - Rangers 1-1

Sturm Graz - PSV 1-3