Ancona esclusa dalla Serie C. Il sindaco: "Non ho nessuna notizia da Tiong"

vedi letture

L'Ancona è l'unica squadra, tra le aventi diritto, a non essere iscritta alla prossima Serie C. Un disastro che porta la firma di Tony Tiong, presidente dei dorici, sparito dai radar nelle ultime settimane ad eccezione di un comunicato firmato dall'avvocato Stefano Giangrande. Il sindaco del capoluogo marchigiano, Daniele Silvetti, ha spiegato la situazione dalle colonne del Corriere Adriatico: "A tutt'oggi non ho nessuna notizia ufficiale né da Tiong né dal suo avvocato.

Ieri gli uffici comunali erano chiusi ma ribadisco di non aver avuto alcuna indicazione o contatto circa un eventuale incontro. Se non mi arriva nulla da Tiong, io da domani vado avanti sulla mia strada". Il piano del sindaco è rappresentato dalla costituzione di una nuova società per percorrere l'iter dell'articolo 52 delle Noif e tentare l'iscrizione alla prossima Serie D.