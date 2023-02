Chelsea, Enzo Fernandez: "Sono contento dell'opportunità, darò tutto me stesso"

MilanNews.it

Enzo Fernandez, nuovo giocatore del Chelsea in passato accostato anche al Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dei Blues commentando il proprio arrivo in Premier League: "Sono davvero contento dell'opportunità che mi ha dato il Chelsea e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi del club. Il Chelsea è un grande club che lotta e che ha vinto la Champions League. Cercherò di ottenere tutto ciò che vorrà la squadra".