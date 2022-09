Chelsea, il presidente Boehly propone: "Facciamo un All-Star Game di Premier, nord contro sud"

MilanNews.it

Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, fa discutere per l'ultima proposta lanciata nel panorama del calcio inglese. Il numero uno dei Blues, infatti, ha spiegato: "Spero davvero che la Premier League possa prendere qualche lezione dagli sport americani, perché non facciamo un All-Star Game? La gente dice che vuole più soldi nella pirambide, l'All-Star Game di quest'anno in MLB (la lega di baseball negli USA, ndr) quest'anno ha fatto ricavare 200 milioni di dollari dal lunedì al giovedì. Pensiamo a una cosa tipo a un All-Star Game che metta contro le squadre del nord dell'Inghilterra contro quelle del sud".