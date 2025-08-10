Chelsea-Milan 4-1, il tabellino della sfida di Stamford Bridge
Finsce con un brutto ko l'ultima amichevole estiva del Milan, che chiude con un pesante ko per 1-4 a Stamford Bridge contro il Chelsea. Londinesi apparsi troppo più forte e in condizione, nonostante abbiano finito la stagione ampiamente dopo i rossoneri. A parziale attenuante va ricordato che il Milan ha dovuto giocare la partita in inferiorità numerica dal 19' per l'espulsione di Coubis. Pertanto il bilancio finale del calcio d'agosto recita due vittorie contro Liverpool e Perth Glory, un pareggio contro il Leeds e due sconfitte contro Arsenal e Chelsea. Di seguito il tabellino della sfida di oggi:
CHELSEA - MILAN 4-1
RETI: 5' aut. Coubis, 8' Joao Pedro, 67' rig. e 90' Delap, 70' Fofana
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (61' Gusto), Adarabioyo (71' Hato), Chalobah (56' Acheampong), Cucurella; Caicedo (73' Essugo), Enzo Fernandez (61' Santos); Pedro Neto (71' Walsh), Palmer (61' Estevao), Gittens (73' George); Joao Pedro (60' Delap). A disp.: Jorgensen, Slonina, Anselmino, Rak-Sakyi, Antwi. All. Enzo Maresca.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci (46' Modric), Fofana; Musah (73' Dutu), Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Gabbia. All. Allegri.
ARBITRO: Michael Salisbury
ASSISTENTI: Hatzidakis-Cook
IV UFFICIALE: Smith
NOTE: espulso Coubis al 19' per gioco falloso. Ammonito Maignan.
