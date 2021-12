Chelsea, Tuchel risponde a Lukaku: "Crea problemi"

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Le sue parole non mi sono piaciute. Crea problemi di cui non abbiamo bisogno ma non voglio farla sembrare più grande di quanto sia. Le sue dichiarazioni al momento non sono utili alla squadra". Il manager del Chelsea, Thomas Tuchel, in occasione della conferenza stampa in vista della gara contro il Liverpool si è soffermato sulle dichiarazioni di Romelu Lukaku rilasciate a Sky. L'attaccante belga ha sorpreso tutti con le sue parole d'amore nei confronti dell'Inter nell'intervista esclusiva: l'ex bomber nerazzurro, arrivata nel club inglese per oltre cento milioni di sterline, ha anche parlato dei suoi problemi con il sistema di gioco del tecnico tedesco. Tuchel però non ha perso tempo chiarendo la situazione in conferenza: "In realtà sono anche sorpreso, non mi sembra di vederlo in difficoltà durante la settimana o infelice. Discuteremo della cosa ma lo faremo tra di noi e non sicuramente davanti alle telecamere". (ANSA).