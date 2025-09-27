Chi domani in attacco? Allegri: "Stanno tutti bene, sono in difficoltà"
Gimenez, Pulisic, Nkunku, Loftus-Cheek e ora pure Leao. Allegri ha davvero tante soluzioni per l'attacco da schierare contro il Napoli domani sera a San Siro. Il tecnico livornese, nel corso della sua conferenza stampa, parla di questa abbondanza in avanti:
Pulisic e Nkunku possono partire insieme dall'inizio?
"Stanno tutti bene, sono in difficoltà. L'importante è che ci va in campo e chi va in panchina sia pronto al momento decisivo. Tutti vogliono giocare, ma più di 11 non posso metterli. Alla fine comunque gli obiettivi li raggiungiamo tutti: quelli che determinano le stagioni alla fine sono quasi sempre quelli che subentrano".
