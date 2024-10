Chi è il leader di questo Milan? Pastore e Balzaretti non hanno dubbi

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', i presenti al tavolo, guidati da Marco Cattaneo (che nelle scorse settimane ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it - CLICCA QUI), hanno eletto per ogni grande squadra di Serie A il leader dello spogliatoio ed in campo, facendolo anche per il Milan. Queste le risposte:

Giuseppe Pastore: Maignan

Federico Balzaretti: Maignan

Stefano Ferré: nessuno