Chi è Mario Rui, l'intermediario nominato da O Jogo nell'indiscrezione Al-Hilal-Leao

vedi letture

Questa mattina dal Portogallo, e dal quotidiano sportivo O Jogo, è arrivata la notizia secondo cui il club saudita dell'Al-Hilal sarebbe interessato a fare follie per comprare dal Milan Rafael Leao. Gli arabi non sono ancora disposti a pagare la clausola ma è probabile, secondo quanto viene riferito, che si faranno avanti con un'offerta a tre cifre, giudicata "irrinunciabile" dal quotidiano lusitano. L'obiettivo dell'Al-Hilal è quello di creare una squadra ultra competitiva che possa arrivare in fondo al Mondiale per Club che si giocherà l'estate prossima.

Nell'indiscrezione dei colleghi portoghesi viene citato Mario Rui, un intermediario portoghese che ha già molta esperienza nel calcio saudita. In particolare Mario Rui avrebbe contatti con la famiglia reale dell'Arabia Saudita ed è stato protagonista anche dei trasferimenti multimilionari di Neymar e Otavio l'estate scorsa, sempre all'Al-Hilal. Proprio questo intermediario sarebbe stato scelto da Antonio Leao, papà di Rafa che avrà un ruolo di primo piano nella trattativa se verrà confermata, per fare da mediatore.