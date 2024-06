Euro2024, esordio positivo per gli azzurri: battuta 2-1 l'Albania in rimonta

Esordio positivo per gli azzurri di Luciano Spalletti che vincono 2-1 in rimonta contro l'Albania. Avvio da horror dell'Italia dopo 20 secondi con uno sciagurato errore di Dimarco, che con una rimessa laterale manda praticamente in porta Nedim Bajrami, bravo poi a battere Donnarumma con un destro sotto la traversa. I ragazzi di Spalletti reagiscono bene nel primo tempo: segnano Bastoni e Barella, con tutta l'Italia protagonista di una prima frazione di gioco ricca di dominio, possesso palla e qualche altra occasione non sfruttata da Scamacca e Frattesi.

Nella ripresa l'Albania prova ad alzare il ritmo e gli azzurri calano di intensità, rischiando solo nel finale, conquistando così una vittoria meritata e preziosa per il percorso in questo Europeo. Italia in questo momento prima insieme alla Spagna, restano a secco Croazia e Albania.