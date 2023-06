Chi potrà spendere qualcosa sul mercato in Italia? Bellinazzo spiega

MilanNews.it

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è stato ospite della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. Queste le sue parole sulla situazione economica delle maggiori squadre italiane: "Chi può spendere qualcosa in Italia? Ci sono squadre che hanno raggiunto un certo equilibrio tra entrate e uscite. Il Milan per esempio tornerà in utile dopo tanti anni, l'Inter ha attutito il passivo con le grandi entrate della Champions League. Chi può finire in negativo il saldo sul mercato? Il Milan ha qualche margine, il Napoli sicuramente. Vedo una situazione più difficile per Roma, Juventus e Inter".