Chi sceglie tra Esposito e Camarda? Risponde l'ex calciatore Luiso

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Pasquale Luiso ha parlato di due dei talenti italiani più chiacchierati del momento, Francesco Camarda e Pio Esposito, reduci da due soste molto positive ed incoraggianti in vista del futuro.

Tra Pio Esposito e Camarda chi sceglie?

"Oggi Pio Esposito piace, fare tanti gol in Serie B non è da tutti. E' da tenere sott'occhio. E' un giocatore che non esiste più in Serie A, ha una bella fisicità. Camarda è giovane, ma quanti come a lui giocano in altri campionati? Pio Esposito deve giocare con l'Inter, anche titolare".