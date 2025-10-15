Niente lesioni per Kean: sarà valutato giorno per giorno in vista del Milan

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - "Moise Kean è rientrato lunedì sera e abbiamo subito iniziato le terapie. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, l'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno", così il responsabile sanitario della Fiorentina, Luigi Pengue, sulle condizioni del centravanti viola e dell'Italia, infortunatosi alla caviglia durante la gara contro l'Estonia. Resta ancora da valutare se Stefano Pioli potrà avere a disposizione Moise Kean per la trasferta di Milano contro il Milan oppure tornerà a disposizione la settimana prossima in Conference League contro il Rapid Vienna oppure per la gara contro il Bologna. Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Dodo e Fazzini, che hanno accusato problemi fisici dopo la gara interna contro la Roma: "Entrambi hanno potuto lavorare durante la sosta e da martedì sono tornati in gruppo. Le loro condizioni sono buone - ha sottolineato Penague sul sito del club -.

Sohm sta bene, è rientrato anche lui in gruppo martedì. La sua era una problematica differente che ha richiesto qualche giorno di lavoro in più. Adesso verrà monitorato con i giusti carichi. Pongracic, invece, ha subito un trauma distorsivo durante la partita con la Croazia che gli ha impedito di completare la gara. Nel corso della giornata faremo tutte le valutazioni del caso, non sembra essere nulla di preoccupante". (ANSA).