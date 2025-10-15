Ibra sull’addio al calcio: “Avevo paura di smettere, ma l’ho accettato”

vedi letture

Durante la puntata d'esordio del programma di Silvia Toffanin "This is me", Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti e tramite le domande della conduttrice ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua vita. Queste le sue parole in merito al giorno del suo addio al calcio, avvenuto il 4 Maggio 2023 dopo la partita Milan-Verona vinta dai rossoneri per 3-1.

Che emozioni hai provato il giorno del tuo addio? “È stato un giorno molto speciale perché il giorno prima mi spiegarono il programma, ma io dissi “Non voglio sapere niente”, mi devono uscire emozioni spontanee. Non era facile. Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho sempre giocato a calcio, ma ho accettato. Sono fortunato con i tifosi del Milan, perché mi hanno accolto la prima volta con felicità, poi con amore. L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente. Poi mi hanno messo in difficoltà anche i miei ex compagni, speravo di trovare forza da loro ma iniziarono a piangere. Poi cercai di trovare forza da mia moglie, che anche lei piangeva. Poi i tifosi che anche loro piangevano, e quindi è uscito tutto dal cuore”.