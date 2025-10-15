Ibra: “Per sempre milanista. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato”

Nella prima puntata di "This is me", programma di Silvia Toffanin, conduttrice televisiva e showgirl, tra i vari ospiti ha partecipato anche Zlatan Ibrahimovic che nel corso dell'intervista ha raccontato i momenti più importanti della sua carriera e vari aspetti della sua vita privata. Alla domanda sulla squadra del cuore queste sono state le parole di Zlatan.

Sarai milanista per sempre? “Per sempre. Perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità. La seconda volta solo amore, non era avere ma dare. Giocavo con giocatori 20 anni più giovani di me. Mi manca l’adrenalina in campo, però dopo che hai accettato provi a trovare altra adrenalina ma non sarà mai uguale”.