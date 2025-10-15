Vieira sulla sua esperienza al Milan: "Non è stata dura. Quando sono arrivato è stato come un bambino che entra in un negozio di dolci"

vedi letture

A salire sul palco della Badia di Sant'Andrea a margine della presentazione della lista dei 25 finalisti del Golden Boy l'allenatore del Genoa Patrick Vieira, che tra i tanti temi trattati in compagnia dei colleghi id TMW ha ripercorso anche la sua complicata (e poco fortunata) esperienza al Milan.

E' stato duro al Milan?

"Non è stata dura. Sull'aspetto della crescita è stato ciò che mi ha aiutato a fare carriera per 15 anni. Ho avuto la fortuna di avere Capello come allenatore e quando sono arrivato al Milan è stato come un bambino che entra in un negozio di dolci. Ho avuto la fortuna di stare vicino a Baresi, Desailly, Costacurta e vedere loro come si comportavano in campo e fuori dal campo e fuori dal campo mi ha aiutato a fare carriera per 15 anni. Pensiamo sempre che le esperienze sono negative. Ma dobbiamo vedere anche l'altra versione. E' importante, quando siamo giovani, guardarare, ascoltare e capire che carriera vogliamo fare. E io volevo fare la carriera di Desailly o Baresi".