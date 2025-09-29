Chiariello: "Direi che tutto il Napoli ieri non ha fatto il Napoli e il Milan ha saputo trarne vantaggio giocando difesa e contropiede”

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC dopo Milan-Napoli: "Resto della mia idea, che ho espresso lungamente in settimana e che continuo a ritenere sia anche quella di Antonio Conte. Non era una partita scudetto, era una tappa di un percorso lungo, che sarà lungo, faticoso e periglioso, perché ripetersi è sempre più difficile, confermarsi è sempre più difficile che vincere.

Da questo che dobbiamo dire? Che il Napoli ne esce ridimensionato? Assolutamente no. Che il Milan invece acquista allure? Sicuramente sì. Che questa partita non era la più importante delle tre? Lo torno a ribadire. Quelle che il Napoli non può sbagliare sono con lo Sporting Lisbona e con il Genoa. Sono punti che non può perdere. Ecco perché è stato preservato Beukema, perché non ci sono alternative per mercoledì. Si fosse fatto male qualcuno oggi, il Napoli che non ha Mazzocchi, non ha Marianucci nella lista UEFA, che ha dovuto lasciare a casa Raahmani, Spinazzola e Olivera. Oggi Conte ha deciso è meglio preservarmi qualcuno per mercoledì, che è una partita che non possiamo sbagliare. Le scelte di Conte vanno in questa direzione. Stavolta non era il campionato la priorità, ma era la Champions. Abbiamo pagato dazio anche per questo? Non direi. Direi che tutto il Napoli oggi non ha fatto il Napoli e il Milan ha saputo tranne vantaggio giocando difesa e contropiede”.