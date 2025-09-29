Chiariello non ci sta: "Decisione strana: era rigorissimo su McTominay! Topica clamorosa di Chiffi sul rosso. E comunque il Napoli ha creato sei palle gol"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Radio CRC su Milan-Napoli: "Il Napoli ha avuto oltre mezz'ora di difesa horror. La scelta di Conte, per cui Conte la pensava esattamente nel modo in cui mi sono espresso io, è il fatto che abbia fatto giocare Marianucci al centro della difesa. Mon che il Napoli abbia perso per colpa di Marianucci ovviamente, ma Marianucci sul primo gol si è fatto saltare netto dopo tre minuti da Pulisic e non ha trovato collaborazione in Di Lorenzo che doveva stare più attento. Tutta la difesa si è fatta trovare impreparata. Una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus e Gutierrez, due all'esordio e l'usato sicuro di Juan Jesus, è stata una linea difensiva estremamente poco attenta. E tutta la fase del centrocampo nella fase di rinculo di difesa non ha protetto e nella prima mezz'ora. Il Milan ha trovato le praterie per andare sul 2-0, mezz'ora di difesa horror, di fase difensiva horror. Ma c'è stato poi un Napoli che ha prodotto nel primo tempo ben sei possibili palle gol, tre volte lo svagato Anguissa ha avuto l'opportunità di testa e di piede di fare gol, una volta Di Lorenzo si è trovato solo davanti a Maignan e non ha avuto la forza di trovare l'acrobazia vincente. Ci sono state due palle gol consecutive di Gutierrez di testa e di McTominay di piede su cui si è opposto Maignan. E poi pesa quella decisione strana, a mio giudizio, del fallo di Tomori su McTominay che per me era rigorissimo ma che l'arbitro e il VAR non l'hanno giudicato. Tale rimane per me un mistero, ma da lì poi è scaturito il tiro di Anguissa che è finito alto. Nonostante 30 minuti di difesa horror, il Napoli nel primo tempo ha prodotto sei palle gol.

Nella ripresa però quando c'è stata la pantomima del calcio di rigore dove Chiffi ha preso una topica colossale, aveva sbandierato un giallo a Di Lorenzo di simulazione quando era un rigore nettissimo e lì giustamente poi l'interpretazione è stata corretta, trattasi di DOGSO purò. Che cosa significa? Significa chiaro fallo per chiara azione da rete, fallo del difensore che non va per prendere la palla, ma sull'uomo. In questo caso si parla di DOGSO puro e quindi è rosso diretto. La decisione dopo il VAR è stata in termini di regolamento ineccepibile, a quel punto il Napoli 2 a 1 ha mezz'ora più recupero di tempo, ha messo le ali. Ha messo il centravanti ariete, ha cambiato il sistema di gioco, ha messo forze fresche ma non ha trovato, se non la traversa di Neres che grida ancora vendetta, il bandolo della matassa. Neanche un cross per Lucca, insomma una mezz'ora dove doveva attaccare diversamente la difesa del Milan e non è stato soddisfacente".