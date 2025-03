Chiariello sicuro: "Contro Milan e Bologna partite più alla portata del Napoli: ecco perché"

vedi letture

Il Milan si tuffa nella sosta delle Nazionali con due vittorie consecutive contro Lecce e Como. Al rientro dalla pausa i rossoneri saranno attesi da un impengo in Serie A Enilive molto tosto, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli in piena lotta per lo Scudetto. I partenopei giocheranno prima con i rossoneri e il turno successivo contro il Bologna che invece è in grandissima forma e in corsa per entrare anche l'anno prossimo in Champions League.

Ospite di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24, il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello ha parlato così dei prossimi due impegni del Napoli contro rossoneri e rossoblù: "Contro Milan e Bologna sono partite più alla portata del Napoli che contro squadre che giocano, riesce a giocare meglio. Contro squadre che coprono va più in difficoltà. Se invece si ritrova davanti la squadra che gioca la partita, va in difficoltà, anche se al momento il Bologna è un ostacolo altissimo. Non avrei scommesso un euro sul Bologna di quest’anno che si era oggettivamente indebolito".