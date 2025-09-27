Chiffi arbitra Milan-Napoli, Juve-Atalanta a Sozza: le designazioni arbitrali

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sarà Daniele Chiffi a dirigere Milan-Napoli, in programma a San Siro domenica sera (ore 20:45), mentre per Juventus-Atalanta (sabato alle ore 18:00) è stato designato Simone Sozza. Ad arbitrare Cagliari-Inter sarà Marco Piccinini, per Roma-Verona è stato designato Ermanno Feliciani (ANSA).