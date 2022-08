Chukwuemeka si presenta: "Tutto frenetico, non riuscivo a togliermi dalla testa il Chelsea"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo il principio di accordo degli scorsi giorni, il Chelsea ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Carney Chukwuemeka, a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Blues. Il giovanissimo centrocampista inglese, ai microfoni del club, ha spiegato le ragioni della sua scelta, condividendo le emozioni per l'inizio della nuova avventura a Londra: "È stato tutto piuttosto frenetico, ma negli ultimi giorni non sono riuscito a togliermi il Chelsea dalla testa, quindi sono solo felice e sollevato che sia tutto finito. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di scendere in campo, incontrare tutti i giocatori e provare a vincere partite e trofei con il Chelsea".