Chukwueze sotto i riflettori, Pioli: "Ha avuto un inizio difficile ma ora sta bene"

vedi letture

Stefano Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Queste le sue parole su Samuel Chukwueze, talento ancora non sbocciato ma che domani sarà titolare e dovrà fare la differenza al posto dei compagni infortunati: "Sono rimasto contento della sua prestazione di sabato. Ha lavorato tantissimo per la squadra, si è fatto trovare nelle posizioni giuste. Ha avuto un inizio difficile anche per un infortunio. Ora secondo me sta bene. Forse un po' più dentro nel campo entra più nel vivo del gioco, ma dipende da come giocheremo e dalle combinazioni con Calabria"