Ciarravano: "Leao è male interpretabile dagli avversari, ben vengano i giocatori imprevedibili"

Paolo Ciarravano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leao: “È male interpretabile dagli avversari da più punti di vista. Innanzitutto perché è uno che non sai ma da che parte va quando ha il pallone; di base quando parte da sinistra tende ad andare verso il centro però è uno che può puntarti e metterti in difficoltà in tutti i modo. In più ci metterei anche quel pizzico di sana follia che porta questo giocatore dentro alcuni schemi: ben vengano gli imprevedibili”.