Cifre e dettagli dell'accordo tra Milan e Lecce per Francesco Camarda

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato nell'ultimo video YouTube con Fabrizio Romano della situazione Francesco Camarda, illustrando i dettagli dell'accordo tra Milan e Lecce per il prestito. Le parole di Moretto: "Camarda sta dimostrando di poter stare in Serie A e lo ha fatto con un gran gol, pesante, contro il Bologna. Voglio ripercorrere l'accordo estivo tra Lecce e Milan: è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Lecce paga tutto il salario di Camarda e le cifre sono: 3 milioni di euro per il diritto di riscatto, mentre il controriscatto non arriva a 4 ed è leggermente inferiore. Il Milan con 800mila euro in più si riprenderebbe Camarda e lo riporterebbe a Milano. Ci sono dei premi per valorizzazione del calciatore che andranno al Lecce: tutti in base alle presenze e si arriva quasi a 500mila euro di premi totali complessivi. Più Camarda gioca, più c'è la possibilità di alzare questa cifra"

Poi ancora sull'interesse dall'estero prima del rinnovo con il Milan: "Il punto focale è stato che il calciatore non ha voluto realmente ascoltare altre proposte e ha sempre voluto fortissimamente il Milan. Per il suo percorso di crescita si è poi deciso di mandarlo a Lecce e in estate c'era anche il Modena che lo voleva, in B. Prima che rinnovasse il contratto, però, c'erano stati sondaggi forti da diversi club stranieri: in particolare Manchester United, Roma ma soprattutto Borussia Dortmund. I tedeschi sono stati la squadra che si sono avvicinati di più, come progettualità, a convincere Camarda"