Colantuono: "Non è facile trovare giocatori così talentuosi come Bonaventura"

Stefano Colantuono, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Jack Bonaventura, rientrato a disposizione dopo un lungo calvario: "Mi dispiace per gli infortuni, ma è un bravo ragazzo con qualità. Non è facile trovare ragazzi così talentuosi. E' un acquisto importante per Giampaolo, può giocare come mezzala o trequartista. E' uno di qualità che piace a Giampaolo. Si ritaglierà il suo spazio e sarà un'arma in più per il Milan".