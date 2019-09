Collovati a MN: "Giampaolo sa benissimo che il Milan è un cantiere aperto"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha sottolineato come Giampaolo si renda conto di come il Milan debba crescere: "L'allenatore sa perfettamente che c'è ancora molto da lavorare e che il Milan è un cantiere aperto. Se, però, hai fatto 6 punti in 3 partite c'è comunque fiducia. Il gioco stenta ancora a svilupparsi e la squadra fa fatica a creare azioni da gol, però parti da un bagaglio di 6 punti in classifica che danno morale all'ambiente. E' chiaro che ci vuole una svolta e la svolta può arrivare in una partita importante, non come quella contro il Verona".