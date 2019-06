Collovati a MN: "Positivo che Maldini abbia chiesto garanzie prima di accettare"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha sottolineato l'importanza della permanenza di Maldini nella dirigenza rossonera: "E' un segno di continuità per prima cosa, il fatto che non abbia detto subito sì ed abbia preteso delle garanzie è positivo. Il Milan deve migliorare il quinto posto di questa stagione, è normale essere un po' scettici. Non sarà facile e dipenderà dal materiale che metteranno a disposizione, dal budget, dagli uomini... Non è facile dire sì subito, perché poi le responsabilità ricadono su di te".