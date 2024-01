Collovati: "Sabato il Bologna sfiderà il Milan e si vedrà se reagirà in una partita così delicata"

Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, parlando delle possibilità per il Napoli di arrivare in Champions League: "Se è da quarto posto? Assolutamente sì, ma dovrà lottare, non sarà una passeggiata. Mazzarri ha lavorato sulla fase difensiva e si è vista la solidità, ma la coperta diventa corta. Con l'Inter non ha praticamente mai fatto un tiro in porta".

Nella corsa alle posizioni di vertice, Collovati non vede bene il Bologna: "Ha fallito due partite chiave, bisogna essere abituati a stare in alto. Ero stato testimone dell'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia e mi avevano impressionato, ma alla lunga la puoi pagare l'abitudine alla pressione della vetta. Sabato sfiderà il Milan e si vedrà se reagirà in una partita così delicata".

Infine, un parere anche sulla Roma e sulla scelta di affidare la propria panchina a un esordiente in Serie A come Daniele De Rossi: "Dal punto di vista mediatico può dare tantissimo e infatti mi sembra che il feeling con la piazza stia già pagando. Ma ho negli occhi ancora Milan-Roma: non so se Mourinho avesse già staccato la spina, ma ho visto una squadra molto fragile in fase difensiva. Atalanta e Fiorentina? La Dea è molto solida e non perderà troppo con il doppio impegno, i viola non hanno mai superato l'addio di Vlahovic. Manca il bomber da un paio di anni".