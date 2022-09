Colombo: "Il mio allenatore mi paragonò a Batistuta: ho studiato i suoi filmati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante di proprietà del Milan e cresciuto nel settore giovanile rossonero Lorenzo Colombo, in questa stagione in prestito al Lecce, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Il giovane classe 2002 ha parlato di uno dei suoi modelli, Gabriel Omar Batistuta: "Nei Pulcini avevo i capelli lunghi e il mio allenatore di allora mi paragonò a Batistuta esteticamente, e un po’ anche per il tiro, che è un po’ la mia caratteristica principale. Io ero piccolo, Batistuta l’avevo sentito ma non sapevo esattamente chi fosse. Così sono andato a vedere i suoi filmati, a studiarmelo".