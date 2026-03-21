Come all’andata segna Rabiot: è la prima rete a San Siro per il francese

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Dopo un primo tempo sottotono, al 54' della ripresa il Milan ritorna in vantaggio grazie al gol di Adrien Rabiot al ritorno dalla squalifica. Ennesima dimostrazione dell'importanza del 12 e di quanto sposti gli equilibri dell'intera squadra. Per Rabiot oltre ad essere il primo gol a San Siro con la maglia rossonera, è anche il secondo stagionale al Torino dopo l'eurogol dell'andata che ha dato il via alla rimonta rossonera da 2-0 a 2-3.

Nell'azione del gol torna anche protagonista l'11 rossonero Christian Pulisic che serve una palla al miele al suo compagno solo da spingere in rete. Per l'americano è il terzo assist stagionale dopo quelli fatti conseguentemente contro Udinese e Napoli (20 settembre 2025 e 28 settembre 2025)