Athekame a Milan TV: "Nel secondo tempo siamo entrati più cattivi e anche io volevo fare belle cose”

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Nel post partita di Milan-Torino, sfida che ha visto i rossoneri battere i granata per 3-2, Zachary Athekame è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione sua e dei compagni.

Il tuo ingresso quanto ha cambiato questa partita?

“Il secondo tempo penso che con il mister e tutti abbiamo parlato bene. Siamo entrati più cattivi, anche io, volevo fare belle cose”.

Sei cresciuto tanto. Quanto sei soddisfatto?

“Lavoro molto durante l’allenamento con staff e squadra. Quando entro in campo voglio fare bene per la squadra. Sono contento, soprattutto del gruppo che è la cosa più importante”.

Siete un gran bel gruppo:

“Sisi siamo molto uniti. Ed è questa la nostra forza”