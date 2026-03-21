Fofana-Pavlovic, siparietto parlando dell'eurogol. Youssouf: "Non è fortuna, in allenamento tira dappertutto"

Fofana-Pavlovic, siparietto parlando dell'eurogol. Youssouf: "Non è fortuna, in allenamento tira dappertutto"MilanNews.it
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Oggi alle 21:35News
di Manuel Del Vecchio

Strahinja Pavlovic, autore di un gol clamoroso, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino. Le sue parole:

“Oggi ho fatto tutto, grande gol, rigore… Ma oggi l’MVP è di Fofana”.

Sul gol:

“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”.