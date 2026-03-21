Allegri ed il tridente: "Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers. Ogni tanto arriva in fondo alla partita anche un po’ cotto"

Allegri ed il tridente: "Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers. Ogni tanto arriva in fondo alla partita anche un po’ cotto"MilanNews.it
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Oggi alle 22:36News
di Manuel Del Vecchio

Nel post partita di Milan-Torino su DAZN, mister Allegri parla del famoso tridente. Oggi il passaggio al 4-3-3 nel secondo tempo ha fatto la differenza.

Sul 4-3-3:

“Il tridente… Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers. Quando difendiamo deve fare il quinto, quando attacchiamo deve fare il terzo d’attacco. Ogni tanto arriva in fondo alla partita anche un po’ cotto. Oggi dopo un po’ ho messo subito Pulisic largo, c’era bisogno di un po’ di aria dentro il campo perché loro avevano un blocco centrale molto forte”.