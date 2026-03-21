Torino, Simeone: "Non meritavamo di abbassarci mentalmente, non dovevamo permetterlo"
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Giovanni Simeone ha parlato a DAZN al termine di Milan-Torino. Le dichiarazioni dell’attaccante granata:
Hai subito incitato la squadra dopo il gol di Pavlovic:
“Ero convinto che stavamo facendo una buona partita. Poi quando ti fanno un gol magari mentalmente poi cali, ma era un momento in cui stavamo facendo bene e non dovevamo mollare. Non meritavamo di abbassarci mentalmente, non dovevamo permetterlo”.
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