Torino, Simeone: "Non meritavamo di abbassarci mentalmente, non dovevamo permetterlo"

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Giovanni Simeone ha parlato a DAZN al termine di Milan-Torino. Le dichiarazioni dell’attaccante granata:

Hai subito incitato la squadra dopo il gol di Pavlovic:

“Ero convinto che stavamo facendo una buona partita. Poi quando ti fanno un gol magari mentalmente poi cali, ma era un momento in cui stavamo facendo bene e non dovevamo mollare. Non meritavamo di abbassarci mentalmente, non dovevamo permetterlo”.