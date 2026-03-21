Pavlovic: "Grande gol oggi, ma un po' fortunato. Rigore? Non so cosa posso dire..."

Pavlovic: "Grande gol oggi, ma un po' fortunato. Rigore? Non so cosa posso dire..."MilanNews.it
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Oggi alle 20:49News
di Manuel Del Vecchio

Strahinja Pavlovic, autore di un gol clamoroso, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino. Le sue parole:

“Oggi ho fatto tutto, grande gol, rigore… Ma oggi l’MVP è di Fofana”.

Sul gol:

“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”.

Sul rigore invece?

“Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…”.