Pavlovic: "Grande gol oggi, ma un po' fortunato. Rigore? Non so cosa posso dire..."
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Strahinja Pavlovic, autore di un gol clamoroso, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino. Le sue parole:
“Oggi ho fatto tutto, grande gol, rigore… Ma oggi l’MVP è di Fofana”.
Sul gol:
“Un grande gol, ma un gol fortunato (ride, ndr)”. Interviene Fofana: “In allenamento tira dappertutto, quindi non è fortuna”.
Sul rigore invece?
“Non ho visto Simeone, ero col braccio largo ma non ho visto lui. Non so cosa posso dire. Se il gol è fortunato allora anche il rigore…”.
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