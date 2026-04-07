"Come si fa a prendere un gol così": ecco il commento di Allegri dopo il gol di Politano
Napoli-Milan di ieri sera è stata una partita molto bloccata, decisa a dieci minuti dalla fine da una rete di Matteo Politano. Un gol assolutamente evitabile, come si evince anche dal commento subito dopo la marcatura da parte di Massimiliano Allegri: "Come si fa a prendere un gol così" le sue parole riportate questa mattina da Il Giornale. Si è trattata probabilmente dell'unica disattenzione della difesa milanista durante tutta la partita, ma purtroppo è stata decisiva.
Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.
NAPOLI-MILAN 1-0
Marcatori: 79’ Politano
LE FORMAZIONI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.
Arbitro: Doveri di Roma 1.
Ammoniti: 82’ Politano.
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
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