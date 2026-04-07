Chi ha vinto la sfida tra gli allenatori? Marocchi: "Conte, perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no"

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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, dicendo: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.

Su chi ha vinto la sfida tra gli allenatori: "Ha vinto Conte perché ha cambiato sullo 0-0. Allegri no, sullo 0-1. È un qualcosa in più che ha fatto".