Maignan impreciso al debutto Mondiale, la pagella della Gazzetta

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Non un Maignan perfetto quello visto al debutto Mondiale della Francia contro il Senegal: insufficienza lieve nella pagella di Gazzetta

Nella serata di ieri Mike Maignan ha fatto il suo esordio assoluto in un Mondiale. Quattro anni fa il portiere rossonero fu costretto a rimanere a casa per colpa di un infortunio, anche se difficilmente avrebbe giocato titolare dal momento che era presente ancora in rosa Hugo Lloris, allora anche capitano della squadra transalpina. La Francia ha vinto 3-1 contro il Senegal, grazie a un secondo tempo stellare di Kylian Mbappé e di Michael Olise, eppure la prova di Maignan non è stata perfetta.

MAIGNAN IMPRECISO AL MONDIALE, LA PAGELLA

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione cartacea, ha proposto la pagella di Mike Maignan che però non ha fornito una prestazione molto positiva: fortunato in un paio di circostanze dove non era stato perfetto con i suoi interventi, male anche sul gol africano nonostante la potenza del tiro. Il voto della rosa è un 5.5 ed è eloquente. Questo il giudizio per il portiere e capitano del Milan: "Salvato dal palo sul tiro di Jackson e dalla mira sballata di Ismaila Sarr, brutto pasticcio finale".