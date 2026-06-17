Rabiot tra i migliori in campo contro il Senegal: la sua pagella
Una delle favorite del Mondiale, la Francia, è scesa ieri sera in campo a New York per la prima partita del suo torneo. Contro il Senegal la formazione del CT Didier Deschamps ha fatto enorme fatica nel primo tempo per poi sciogliersi nella seconda parte della ripresa, trascinata dai suoi campioni come Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola e... Adrien Rabiot. Il centrocampista rossonero è salito in cattedra con il passare dei minuti, fino a fornire un bellissimo assist per il 2-0 della sua Nazionale.
RABIOT ASSISTMAN, LA SUA PAGELLA
Se i due migliori della Francia, nelle pagelle pubblicate questa mattina in edicola dalla Gazzetta dello Sport, sono stati senza ombra di dubbio Kylian Mbappé e Michael Olise, subito dopo arriva il gruppetto di tre che prevede al suo interno anche Adrien Rabiot, insieme a Bradley Barcola e al compagno di reparto Aurelien Tchouaméni. Il calciatore rossonero è stato valutato dalla rosea con un 7 e con questo giudizio: "In difficoltà nel rincorrere avversari più brillanti fisicamente, mezzo voto in più per l’assist fantastico a Barcola".
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