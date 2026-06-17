Anche la Bild conferma: "Krosche resta a Francoforte!"

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Markus Krosche ha deciso di rimanere all'Eintracht: anche la BILD conferma il rifiuto del dirigente della proposta del Milan

Dopo l'indiscrezione lanciata da Sky Sport Deutschland con il collega Florian Pletenberg (LEGGI QUI), subito a ruota è uscito anche uno dei quotidiani più rinomati in Germania come la BILD che ha confermato la notizia: Markus Krosche resta a Francoforte. Il direttore sportivo tedesco dell'Eintracht era il favorito numero uno per il ruolo di direttore tecnico del Milan: il proprietario Gerry Cardinale voleva affidare a lui la ricostruzione completa del club e nelle ultime ore erano arrivate indiscrezione di un accordo imminente e di un Krosche già coinvolto nelle decisioni del club, come quella di Amorim.

KROSCHE RESTA A FRANCOFORTE

Il quotidiano BILD racconta di come Markus Krosche avrebbe rifiutato la mega offerta del Milan che aveva messo sul piatto un contratto fino al 2030 e gli aveva soprattutto prospettato un ruolo da Head of Football dell'intero club rossonero. Secondo quanto viene riferito, però, Krosche ha rifiutato la proposta del Milan e deciso di rimanere al Francoforte.