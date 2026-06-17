Kicker si accoda: Krosche ha comunicato all'Eintracht che non lascerà il club
Incredibile indiscrezione, confermata da più fonti tedesche e non solo, su Markus Krosche e il Milan. Dall'ambiente rossonero filtrava che fosse tutto fatto per l'arrivo del dirigente tedesco e del suo collaboratore Timmo Hardung, tanto che si parlava già di scelte avvallate per quanto riguarda l'arrivo di Amorim e sul mercato. E invece, secondo le notizie dell'ultim'ora, Markus Krosche avrebbe rifiutato la proposta del Milan e sarebbe intenzionato a rimanere all'Eintracht Francoforte.
KROSCHE HA COMUNICATO CHE RIMARRÀ A FRANCOFORTE
Secondo quanto scrive il Kicker direttamente dalla Germania, Markus Krosche avrebbe incontrato questa mattina il direttivo dell'Eintracht Francoforte e avrebbe comunicato la decisione di rimanere nel club. Dunque proposta del Milan rifiutata e anche possibilità di diventare il direttore tecnico di tutta l'area sportiva rossonera. Il club tedesco si era messo sin dall'inizio di traverso chiedendo il pagamento di un ricco indennizzo per liberare Krosche.
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