Amorim, immediato ritorno al passato: con il Milan sfiderà in amichevole lo United

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Amorim, nuovo allenatore del Milan, nella preseason guiderà i rossoneri in amichevole contro il suo recente passato: il Manchester United

Ruben Amorim nella giornata di ieri ha firmato ed è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Milan. In questo modo il club rossonero cerca di mettersi alle spalle il finale di stagione deludente e le ultime tre settimane a dir poco caotiche, il tecnico prova a superare la delusione cocente per il fallimento al Manchester United. E a proposito di Red Devils, Amorim avrà modo immediatamente di confrontarsi con il suo recente passato, nel corso della preseason rossonera: a oggi, l'ultima amichevole delle quattro già fissate, si giocherà proprio tra Milan e Manchester United, in Polonia, il prossimo 15 agosto.

MILAN-UNITED IL 15 AGOSTO: TUTTE LE AMICHEVOLI FISSATE

A oggi il Milan ha ufficializzato quattro amichevoli per la sua estate, tutte lontano da Milano. La prima sarà il prossimo 25 luglio a Glasgow contro il Celtic, al Celtic Park. La seconda e la terza invece sono state organizzate all'interno della tournée che il club rossonero affronterà tra Asia e Pacifico. Il 5 agosto a Perth, in Australia, si gioca il Derby di Milano contro l'Inter; mentre l'8 agosto a Giacarta, in Indonesia, ci sarà la sfida contro il Chelsea. A chiudere questo poker di gare, proprio la sfida tra Milan e Manchester United il 15 agosto a Breslavia, in Polonia, che metterà Ruben Amorim contro il proprio passato.