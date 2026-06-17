Krosche non si muove e l'Eintracht gli offre addirittura il rinnovo di contratto

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Markus Krosche non solo non firma con il MIlan ma potrebbe presto rinnovare oltre il 2028 con l'Eintracht Francoforte...

Markus Krosche, contrariamente a quanto si è pensato negli ultimi giorni per via delle indiscrezioni che giungevano dal club rossonero, non sarà il nuovo Head of Football del MIlan. L'Eintracht Francoforte ha fatto capire chiaramente a lui e al suo collaboratore Timmo Hardung, che lo avrebbe seguito in rossonero, che il club tedesco non era disposto neanche a trattare un indennizzo con il Milan e che voleva semplicemente che Krosche e Hardung restassero al loro posto, essendo ormai la progettazione della prossima stagione già avviata. E non solo Krosche rimarrà ma c'è di più.

KROSCHE RESTA E RINNOVA CON L'EINTRACHT

Secondo quanto viene riportato da Christopher Michel, insider che segue la formazione di Francoforte per il portale tedesco AbsoluteFussball, non solo Markus Krosche rimane all'Eintracht Francoforte ma il club gli offre addirittura il rinnovo di contratto. Attualmente il dirigente era in accordo con la società fino al 2028: il prolungamento potrebbe blindare ulteriormente Krosche. Prima della firma però bisognerà aspettare che il dirigente torni dagli Stati Uniti dove si recherà per seguire la gara tra Germania e Costa d'Avorio.