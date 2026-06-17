Pastore: "L'unico sospetto su Amorim è che sia un po' troppo dogmatico"

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Giuseppe Pastore esprime il suo unico sospetto su Ruben Amorim come allenatore del Milan

Il nuovo allenatore del Milan è il portoghese Ruben Amorim, ex Sporting Club ed ex Manchester United. Il club rossonero ha ufficializzato la scelta, frutto di un casting impervio e non senza sorprese condotto nelle ultime tre settimane da Cardinale e Ibrahimovic con il supporto di Calvelli. Del nuovo arrivato a Casa Milan, anche se non ancora fisicamente, ha parlato anche il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto come di consueto da opinionista nella diretta di Cronache di Spogliatoio.

PASTORE HA UN UNICO SOSPETTO SU RUBEN AMORIM

Le dichiarazioni di Giuseppe Pastore su Ruben Amorim: "Il Manchester United è una montagna troppo grande da scalare in questo momento per chiunque. Allo Sporting ha fatto cose eccellenti, non buone, eccellenti. È un allenatore giovane, avrà idee da mettere alla prova in un campionato che spesso quelle idee si diverte a metterle in discussione. Dovrà dimosrare di essere duttile: ecco, l'unico sospetto che ho su Amorim è che sia ancora un po' troppo dogmatico e granitico nelle sue idee. Come tutti i giovani allenatori ha delle convinzioni molto forti e non. ancora arrivato in quel momento della carriera in cui deve capire che bisogna sapersi adattare ai contesti diversi"