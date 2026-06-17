Capello resta dubbioso col Milan: "Chi comanda? Chi prende le decisioni? Chi sta facendo il mercato?"

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Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan di Ruben Amorim.

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan di Amorim: "Ho sentito tantissimi nomi, tutti diversi tra loro. Nazionalità, stile di gioco, idee. Credo sia il manifesto della confusione che aleggia in casa Milan. L’Amorim visto a Lisbona mi aveva convinto, certo si deve considerare anche il lavoro fatto a Manchester. Non so, mi sembra un po’ tutto lasciato al caso. Sento parlare di tante riunioni, molti nomi e idee confuse. Chi comanda? Chi prende le decisioni? Chi sta facendo il mercato? Ci sono tanti punti interrogativi, come vede. Non c’è programmazione. Sembra tutto fatto alla rinfusa".

IL PENSIERO DI CAPELLO SU AMORIM

"Dovranno spiegargli che il Milan è un club con una storia da onorare e rispettare. E che bisogna portare risultati all’altezza. Allo United non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, al Milan dovrà riuscirci. Poi, la differenza la faranno anche gli uomini che avrà a disposizione. Posso dire che è un salto nel vuoto per entrambi. I rossoneri prendono un allenatore che non conosce il campionato e lui... deve riscattarsi dopo un’esperienza fallimentare. Se Amorim potrebbe pagare anche la poca conoscenza del nostro campionato? Sì... e credo anche che in Inghilterra sia stato quello uno dei fattori negativi. È molto diverso se una squadra la conosci o se l’hai vista solamente in video. Cambia tutto. È differente l’approccio che hai alle partite e pure al mercato, così come ilmodo di prepararle. Per questo penso che sia un po’ un azzardo, ma vedremo tra qualche mese...".