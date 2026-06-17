Futuro Modric, Suker: "Bisogna ovviamente aspettare la fine del Modiale, poi credo tornerà a Madrid"

Futuro Modric, Suker: "Bisogna ovviamente aspettare la fine del Modiale, poi credo tornerà a Madrid"MilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Manuel Del Vecchio
L'ex attaccante croato Davor Suker parla del futuro del suo connazionale Luka Modric. È molto probabile che il centrocampista lascerà il Milan

Nel corso della sua intervista a Radio Marca, l’ex attaccante croato Davor Suker ha parlato del futuro del suo connazionale Luka Modric, in scadenza di contratto con il Milan. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibilità concreta per un suo ritorno al Real Madrid come dirigente. In ogni caso, bisognerà aspettare dopo il Mondiale.

“Penso che succederà qualcosa con il Real. Bisogna ovviamente aspettare la fine del Modiale, poi credo tornerà a Madrid. Con che ruolo? Non posso dire altro”.