Sebastiano Rossi si racconta a Derbyssimo Legends x MilanNews: dal record di imbattibilità al Milan degli Invincibili

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L’ex portiere rossonero si racconta a Stefano Fisico e Stefano Eranio tra record di imbattibilità, Milan degli Invincibili, appartenenza e grandi ricordi in maglia rossonera

Questa sera, a partire dalle 22.00, sul canale YouTube di Derbyssimo, andrà in onda una nuova puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews, il format condotto da Stefano Fisico con Stefano Eranio. Ospite dell’appuntamento sarà Sebastiano Rossi, storico portiere del Milan, campione d’Europa in rossonero e grande protagonista della squadra degli Invincibili guidata da Fabio Capello.

Nel corso dell’intervista, Rossi si racconterà a tutto tondo: dal celebre record di imbattibilità in Serie A, rimasto suo per oltre vent’anni prima di essere superato da Gianluigi Buffon, alla difficoltà di restare protagonista in una squadra ricca di campioni, passando per lo spirito di appartenenza ai colori rossoneri, l’amore per il calcio e la dedizione che ha caratterizzato tutta la sua carriera.

Un viaggio tra ricordi, emozioni, grandi parate e retroscena, con il racconto di uno dei portieri più rappresentativi della storia recente del Milan. L’anteprima della puntata sarà disponibile a partire dalle 18.00 sui profili Instagram di Derbyssimo - @realderbyssimo - e di MilanNews. L’appuntamento con l’intervista integrale è invece per questa sera alle 22.00 sul canale YouTube di Derbyssimo.