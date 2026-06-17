Inghilterra-Croazia: Luka Modric titolare a centrocampo

vedi letture

Il "maestro" Luka Modric guiderà i suoi questa sera nell'esordio mondiale contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel. Queste le formazioni ufficiali

L'esordio al Mondiale 2026 di Luka Modric sarà questa sera contro l'Inghilterra, che non è solo il remake della semifinale del 2018, vinta dai croati: è anche la sfida tra una delle "solite" favorite per la vittoria finale e una Nazionale che proprio nei Mondiali ha trovato il proprio habitat ideale. C'è parecchia Serie A nella Croazia, a partire da Luka Modric, in attesa di capire quale sarà un futuro che l'ex Real Madrid svelerà solo dopo i Mondiali. Titolari sia Sucic che Baturina, che sosterranno la punta più avanzata Musa. A sinistra l'ex nerazzurro Perisic, la difesa poggia su Gvardiol.

Per quanto riguarda l'Inghilterra invece, Tuchel punta tutto su Harry Kane, reduce da un'altra stagione strepitosa al Bayern, e dovrebbe sostenerlo con Madueke, Bellingham e Gordon, quest'ultimo appena passato al Barcellona: Saka va verso la panchina, così come Rogers. Titolare in mezzo al campo Elliot Anderson, così come in difesa lo sarà Stones, in cerca di una squadra dopo l'addio al Manchester City.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

A disposizione: Henderson, Trafford, Burn, Spence, Quansah, Guehi, Eze, Henderson, Mainoo, Rogers, Saka, Toney, Rashford, Watkins.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Pasalic, Baturina; Musa. Ct: Zlatko Dalic.

A disposizione: Kotarski, Pandur, Caleta-Car, Pongracic, Erlic, Kovacic, Jakic, Sucic, Pasalic, Moro, Vlasic, Fruk, Kramaric, Budimir, Matanovic.