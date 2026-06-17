Marchetti: "Il no di Rangnick e Krösche? Il vero problema è un altro.."

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Le considerazioni di Luca Marchetti, giornalista ed opinionista a Sky Sport Campo Aperto. Le sue idee in merito al momento del Milan

Sembra davvero mancare serenità e chiarezza nel progetto tecnico del Milan. Sì, perchè giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un amministratore delegato, un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. L'arrivo di Ruben Amorim, senza un direttore sportivo mette in allarme anche quello che sarà il mercato dei rossoneri in questa estate. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato?

Così, in merito a questo ha parlato così Luca Marchetti, poco fa a Sky Sport. Un estratto delle sue parole:

"Mancano i dirigenti al Milan? Sì, ma il vero problema sono le condizoni, molto vincolanti per chi aveva idee precise di lavorare in questo club. Le aveva Ralf Rangnick e le avrebbe avuto anche Markus Krösche. Questi si sono scontrati con la realtà del Milan. I problemi di costruzione del club rossonero sono più gravi sotto altri aspetti..".