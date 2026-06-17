Stati Uniti, Pulisic non si è allenato con la squadra in vista della sfida contro l'Australia
Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, Dopo il problema fisico accusato contro il Paraguay, Christian Pulisic sta svolgendo lavoro personalizzato nel ritiro degli Stati Uniti. Anche nella giornata di oggi, l’attaccante milanista si è allenato a parte, svolgendo quindi diversi test fisici differenziati. “Capitan America” Dovrebbe però, con ogni probabilità regolarmente scendere in campo in occasione della prossima sfida al Mondiale contro l'Australia, in programma venerdì alle 21 ore italiane.
PULISIC-MILAN, IL RENDIMENTO IN ROSSONERO
Dalla stagione 2022/2023 Christian Pulisic ha totalizzato in rossonero 134 presenze ufficiali mettendo a segno 42 gol e 27 assist. Nella passata stagione, nonostante un digiuno importante di gol, Pulisic ha segnato 10 gol in 34 presenze e messo a segno 4 assist.
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